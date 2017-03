Devenez garagiste le temps d'une réparation

A Jurbise, deux anciens concessionnaires ont lancé il y a quelques mois un self garage, permettant à qui le souhaite, de venir effectuer des entretiens sur son véhicule. Le principe, très répandu en Amérique du Nord, l'est beaucoup moins de ce côté-ci de l'Atlantique. " Il en existe quelques-uns en France mais en Belgique le concept est quasi inconnu ", explique Pascal Altazin, l'un des deux associés du garage 51. Pourtant, à voir le garage afficher complet, la demande semble ne pas manquer. " C'est tous les jours comme ça, sourit le gérant. Nous avons des personnes qui viennent de partout en Belgique. On a des Anversois et beaucoup de Liégeois. "

...