Des pilotes belges pour faire décoller les avions Ryanair aux Pays-Bas

Les pilotes néerlandais de la compagnie prennent part au mouvement de grève de 24 heures mené dans plusieurs pays européens. Les pilotes salariés en Belgique se croisent également les bras, mais la compagnie a fait appel à des pilotes belges évoluant comme "contractant" pour faire décoller des vols depuis Eindhoven.

Les pilotes salariés néerlandais ont, à l'instar des pilotes belges organisé un sit-in, mais onze vols sont tout de même partis grâce à l'intervention des indépendants belges, a expliqué Didier Lebbe, responsable national à la CNE.

"Certains ne voulaient pas y aller mais ont dû y aller en raison de leur statut. On sait que ce sont de faux-indépendants. L'inspection sociale a déjà mis le doigt là-dessus. Mais rien ne bouge et Ryanair continue à profiter de ça", a-t-il réagi.

Le syndicaliste soulignait aussi que la Belgique était le seul pays à prendre part aux deux mouvements de grogne qui ont touché la compagnie à bas coûts ces dernières semaines. Vendredi, la grève de 24 heures des pilotes était également menée en Allemagne, en Suède, aux Pays-Bas et en Irlande alors que le personnel de cabine s'était croisé les bras les 25 et 26 juillet, en Belgique encore, mais aussi au Portugal, en Italie et en Espagne. Le syndicaliste craint que notre pays ne tombe dans le collimateur de la direction de la compagnie.