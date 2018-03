Des centaines de vols annulés à New York avant la neige

Quelque 470 vols --soit près de 37% du total prévu-- au départ ou à l'arrivée de l'aéroport international de JFK étaient déjà annulés vers 09H00 locales (15H00 HB), 550 vols - soit 44% - pour l'aéroport international de Newark, et 485 (42%) pour l'aéroport de La Guardia, qui relie essentiellement des destinations américaines, selon le site de suivi des vols FlightAware.

L'agence qui supervise les trois aéroports, Port Authority, très critiquée pour le chaos qui avait suivi une grosse tempête de neige début janvier, a indiqué que chaque aéroport avait stocké par précaution lits pliants, couvertures, couches et lait pour bébé.

Entre 15 et 25 centimètres de neige étaient attendus sur la ville de New York dans la journée, et jusqu'à 50 centimètres dans les régions plus rurales des Etats de New York, du New Jersey et du Connecticut.

Les températures étaient relativement douces (+2 degrés Celsius à New York) et le National Weather Service, la météo nationale, prévoyait avant tout "de la neige mouillée, avec des bourrasques et des inondations sur les côtes".

Les écoles publiques de New York comme les tribunaux ou les services publics étaient ouverts comme d'habitude.

La dernière tempête qui a balayé le nord-est des Etats-Unis vendredi dernier avait fait au moins cinq morts, essentiellement en raison de chutes d'arbres dues aux vents violents qui avaient accompagné de fortes pluies.