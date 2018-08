Des centaines de plaintes d'ex-clients de Belpower

Test-Achats, la Cwape (Commission wallonne pour l'énergie) et le médiateur fédéral reçoivent des centaines de plaintes d'anciens clients de Belpower, qui a cessé ses activités de fourniture d'électricité, écrivent jeudi L'Echo et De Tijd. Le principal motif de réclamation des anciens clients est relatif à des notes de crédit non remboursées, après un décompte annuel en faveur du client.