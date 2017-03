Déménager pour mieux travailler

Dans l'entreprise du troisième millénaire, le travail est de plus en plus indépendant du temps et de l'espace. Un déménagement est une façon de préparer ses employés à appréhender cette nouvelle approche en douceur. De grandes sociétés telles que BNP Paribas Fortis, Axa Belgium, Deloitte Belgium ou le Chirec témoignent de leur expérience récente en la matière.