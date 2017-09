Deloitte Belgique prévoit 900 nouveaux engagements cette année

Spécialiste des services professionnels, Deloitte Belgique a réalisé durant l'exercice 2017, un chiffre d'affaires de 480 millions d'euros, en hausse de 11% sur un an "grâce au numérique, à la coopération internationale et à la complexification de la réglementation", a-t-il expliqué. Au niveau mondial, le chiffre d'affaires s'élève à 28,8 milliards de dollars, en hausse de 7,1%. Deloitte Belgique, qui a regroupé ses forces, en juin dernier, avec huit autres pays (Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Suède, Danemark, Norvège, Finlande et Islande) pour former Deloitte North West Europe, emploie quelque 3.500 personnes.