Deliveroo permet à ses employés de devenir actionnaires

Cette possibilité est ouverte à tous les employés en contrat à durée indéterminée, actuels et futurs. "Cette ouverture du capital aux salariés devrait représenter près de 10 millions de livres sterling pour la majorité des 2.000 employés travaillant au sein de l'entreprise dont le siège social se situe au coeur de la City à Londres et qui opère sur 12 marchés dans le monde", dont la Belgique, explique la société britannique dans un communiqué.

Dans une communication envoyée à l'ensemble de ses collaborateurs, le fondateur et CEO de Deliveroo, Will Shu, explique vouloir que chacun d'eux puisse être "propriétaire" de l'entreprise. Le CEO souhaite également "remercier l'ensemble des salariés" et veut s'assurer que ceux-ci "s'approprient Deliveroo dans tous les sens du terme".

En Belgique, la direction de Deliveroo avait décidé, début 2018, de mettre un terme à sa collaboration avec la Smart, qui permettait aux livreurs de travailler sous statut salarié, ce qui a fait passer tous les livreurs, de facto, sous statut indépendant. Début mai, la plateforme de livraisons de repas a annoncé une amélioration de la couverture d'assurance de ses coursiers.

Deliveroo est présent dans 200 villes de 12 pays différents (Belgique, France, Allemagne, Australie, Hong Kong, Italie, Irlande, Pays-Bas, Singapour, Espagne, Emirats Arabes Unis et Royaume-Uni).