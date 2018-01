Décollage imminent pour la "Falcon Heavy", nouvelle fusée de SpaceX (vidéo)

Objectif Lune

Mais quel est l'objectif d'Elon Musk, le patron de SpaceX ? " Je crois que Musk veut se positionner par rapport au nouveau programme américain que Donald Trump a annoncé, à savoir des vols vers la Lune et Mars ", explique Christian Barbier, chef de projet principal au Centre spatial de Liège. Et donc de se positionner clairement comme une alternative au Space Launch System, la propre fusée de la Nasa. Annoncée comme étant le successeur de Saturne V, cette fusée n'est encore qu'au stade de projet. Alors que la Falcon Heavy " est sur le pas de tir ", ajoute Christian Barbier. Elon Musk envisage d'emmener lui-même des hommes sur la planète rouge d'ici 2024. Pour y parvenir, une nouvelle fusée, la BFR, plus puissante que Saturne V, est en projet.

...