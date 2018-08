De Vinci, Picasso... Voici le top 10 des oeuvres d'art qui ont atteint des transactions record

Faramineux ! 832 millions de dollars : c'est la somme qu'a rapportée, en mai, la vente de la célèbre collection d'oeuvres d'art Rockefeller chez Christie's à New York - au grand bonheur d'une douzaine d'institutions caritatives qui en ont bénéficié. A défaut d'atteindre le milliard de dollars attendu, " la vente du siècle " a pulvérisé le record jusque-là détenu par l'enchère en 2009 à Paris des oeuvres ayant appartenu à Yves Saint Laurent et Pierre Bergé (373,5 millions d'euros). Simultanément, à New York, Sotheby's plaçait à prix d'or un Nu de Modigliani, le deuxième à intégrer la liste des 10 tableaux les plus chers jamais vendus aux enchères. La plupart des transactions des huit dernières années illustrent la translation du marché de l' old money occidental vers des fortunes bâties dans des pays émergents ou des secteurs économiques récents.

