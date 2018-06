De plus en plus de ménages flamands ont des difficultés à payer leur facture d'énergie

En 2017, 97.015 plans de remboursement ont été établis en Flandre soit une hausse de 19,48%. Cette forte croissance intervient après une hausse encore plus forte de 25% en 2016. "Inquiétant", selon le directeur de la Vreg, Dirk Van Evercooren. Le prix croissant de l'électricité ces dernières années est vraisemblablement à l'origine de ces difficultés de paiement.

Les tarifs de distribution ont beaucoup augmenté en Flandre ces dernières années et les consommateurs ont dû s'acquitter d'une contribution plus élevée pour le fonds de l'énergie (Turteltaks). Pour la Vreg, le pic constaté en 2017 était un phénomène temporaire. Fin décembre 2017, il y avait 41.501 compteurs à budget pour l'électricité et 28.087 pour le gaz. Ces compteurs ont à peine augmenté l'an dernier (respectivement 2 et 1%).