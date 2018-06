Dans les coulisses de Kewlox le kit indémodable du rangement

Les meubles de rangement en kit existaient chez nous bien avant l'arrivée d'une certaine chaîne suédoise. Depuis les années 1960, Kewlox propose ses fameuses armoires. Toujours le même modèle, adaptable et modulable à souhait. Toute la production se fait en Belgique. Il est possible de concevoir, de commander et de venir chercher son armoire à l'usine d'Eghezée.