Dans la tourmente, la direction de Brussels Airlines tente de rassurer

Brussels Airlines connaîtra lundi et mercredi le second mouvement de grève de ses pilotes de son histoire. Au total, plus de 60.000 passagers sont concernés par les potentielles annulations de vols. Une situation délicate qui remet en question la fiabilité de l'entreprise alors que la saison d'été d'approche, a reconnu Christina Foerster, le CEO de la compagnie.

Elle en a profité pour présenter ses excuses à tous les voyageurs affectés par ce mouvement. Etienne Davignon, le président du conseil d'administration, a rappelé que la promotion du dialogue social est dans l'ADN de la compagnie. "Nous avons entendu un certain nombre de choses et nous y répondrons dans les limites de ce qui est possible" au cours de la réunion de lundi, a déclaré M. Davignon.

Le comte estime également qu'un amalgame est actuellement effectué entre les problèmes sociaux vécus par l'entreprise et son avenir au sein du groupe Lufthansa en général, et de son intégration dans Eurowings en particulier. Or, l'objectif de Brussels Airlines reste de se développer au sein d'Eurowings. Un plan de croissance concret sera présenté à la fin du mois de juin afin d'étayer la stratégie de la compagnie dans les secteurs moyen-courrier, leisure et long-courrier.

Le mouvement de grève de la semaine prochaine devrait avoir un impact financier d'un peu moins de dix millions d'euros pour la compagnie. Une somme considérable pour une entreprise qui a perdu 26 millions d'euros au cours du premier trimestre, "même si c'est toujours le moins bon", selon M. Davignon. En 2017, Brussels Airlines a réalisé un bénéfice net de 3,57 millions d'euros.

Belga