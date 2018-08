"Crazy Rich Asians" brille au box-office nord-américain

Le long métrage, adapté du livre du même nom, écrit par Kevin Kwan et traduit en français sous le titre "Singapour millionnaire" (2013), a raflé 35,3 millions de dollars depuis sa sortie mercredi, dont 26,5 millions lors du seul week-end.

Dans cette comédie romantique de facture très classique, Rachel Chu (Constance Wu), New-Yorkaise d'origine chinoise et professeure à l'université NYU, accepte de rendre visite à la famille de son petit ami Nick Young (Henry Golding), à Singapour.

Elle va découvrir que Nick est l'héritier d'une famille de promoteurs immobiliers d'origine chinoise parmi les plus riches d'Asie, et se trouver confrontée à un milieu dont elle ignore tout.

"En eaux troubles", l'histoire de la découverte d'un requin préhistorique de 23 mètres de longueur, dans lequel Jason Statham joue un ancien plongeur poussé à sortir de son isolement volontaire par des océanographes chinois, est relégué à la deuxième place. Il a empoché 21,2 millions de dollars au cours du week-end, récoltant 83,8 millions en deux semaines.

"Mile 22", un nouveau thriller plein d'action avec Mark Wahlberg, s'est hissé d'entrée à la troisième place, avec des recettes de 13,7 millions de dollars.

La quatrième place revient aux péripéties de l'infatigable Tom Cruise, alias Ethan Hunt: "Mission Impossible: Fallout". Le dernier opus de "Mission Impossible" a raflé 181 millions de dollars en quatre semaines sur les écrans nord-américains dont 10,8 lors du dernier week-end, devant les 10,4 millions de dollars de recettes du film d'aventures préhistoriques "Alpha".

Voici le reste du Top 10:

6 - "Jean-Christophe & Winnie" (8,9 millions, 66,9 millions en trois semaines d'exploitation)

7 - "BlacKkKlansman" (7 millions, 23 millions en deux semaines)

8 - "Slender Man" (4,8 millions, 20,5 millions en deux semaines)

9 - "Hôtel Transylvanie 3: Des Vacances Monstrueuses" (3,8 millions, 153,4 en six semaines)

10 - "Mamma Mia! Here We Go Again" (3,4 millions, 111,2 millions en cinq semaines)