Coup d'envoi de la 83e édition de la Foire agricole de Libramont

Le futur ministre-président wallon, Willy Borsus, encore ministre fédéral de l'Agriculture pour quelques heures, y a assisté en compagnie de ses futurs collègues wallons René Collin (Agriculture) et Carlo Di Antonio (Environnement).

Après 12 années d'une présidence saluée de toutes parts, Benoît Coppée a cédé le flambeau à Jean-François Piérard, qui était depuis nombreuses années le secrétaire général de la Foire. Benoît Greindl est quant à lui président du Libramont Exhibition & Congress (LEC), autour duquel est organisé la Foire. Dans son discours, Jean-François Piérard a tenu un plaidoyer en faveur des agriculteurs, généralement perçus par le grand public "au mieux, avec de l'indifférence, au pire avec de la méfiance". "Les agriculteurs et les forestiers ne sont pas les ennemis du climat, ils en sont les amis et partenaires privilégiés", a-t-il déclaré, avant d'inviter le grand public à "consommer de la viande locale et à utiliser du bois local" car "c'est bon pour le climat".

De son côté, le futur ministre-président wallon, Willy Borsus, dont la prestation de serment devant le Roi est attendue en fin de journée, a souligné que les partenaires de la nouvelle majorité wallonne ont été "très offensifs" dans l'accord du nouveau gouvernement wallon "sur la défense de la ruralité et le soutien à l'agriculture". "Nous sommes aussi extrêmement déterminés par rapport à nos engagements climatiques pris dans le cadre de la COP21", a insisté M. Borsus. La Foire de Libramont se déroule cette année du 28 au 31 juillet, avant de prolonger, année impaire oblige, deux jours en forêt, les 1er et 2 août, sur le territoire de la commune de Bertrix. Près de 250.000 visiteurs sont attendus au total au cours de ces six jours.