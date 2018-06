Cornegy, le coup de pouce pour aider les entreprises à accéder au rêve américain

Quelle entreprise ne rêve pas de conquérir le pays de l'Oncle Sam ? Ce marché quasi uniforme, aux 325 millions de consommateurs et au produit intérieur brut des plus élevés. Encore faut-il y arriver car très vite le rêve se heurte à la réalité et au protectionnisme ambiant. Cognegy, un cabinet spécialisé, est sur place pour transformer le rêve en réalité.