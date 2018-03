Coolblue à l'épreuve du marché belge francophone

L'e-commerçant spécialisé dans l'électronique et l'électroménager vient d'annoncer des résultats globaux en forte hausse. Mais alors que Coolblue traduisait l'année dernière son site en français, se lançant ainsi à la conquête de la Wallonie et de Bruxelles, le groupe aurait du mal à percer au sud du pays. Déficit de notoriété, traductions boiteuses, retards de livraison, etc. Ses responsables auraient-ils mal anticipé certaines difficultés ?