Comment Samsung compte rester leader d'un marché du smartphone en décroissance

Pour la première fois depuis le lancement du premier iPhone d'Apple en 2007, le nombre de smartphones vendus dans le monde a chuté. Selon le consultant spécialisé IDC, 1,46 milliard de téléphones intelligents ont été écoulés en 2017, ce qui représente une diminution de 0,5 % sur un an. L'annonce a secoué les professionnels du secteur, réunis à Barcelone pour le Mobile World Congress, le plus grand événement mondial organisé autour de la téléphonie mobile, qui rassemble chaque année plus de 100.000 personnes.

