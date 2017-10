Comment récupérer les milliards d'impôts éludés par les GAFA ?

Régulièrement accusés d'évasion fiscale, les grands acteurs américains du numérique sont de plus en plus dans le collimateur de l'Europe. Mais comment faire pour récupérer les milliards d'impôts éludés par Google et compagnie ? Le point sur une équation fiscale complexe.