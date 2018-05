Comment Mai 68 marque toujours profondément la vie des entreprises

Dans nos sociétés, les changements structurels s'opèrent en deux temps. Il faut d'une part, un travail de théorisation, dans lequel les liens de cause à effet et une certaine vision sont développés. Et d'autre part, il faut des réalisations matérielles tangibles, grâce auxquelles les changements finissent par s'imposer comme des évidences. " D'une manière peut-être un peu cynique, on peut analyser les slogans de Mai 68 comme le socle cognitif qui annonçait les évolutions économiques et organisationnelles qui ont suivi ", concède François Pichault, professeur de gestion des ressources humaines à HEC-Liège. Prenons-le au mot et essayons de voir comme les célèbres slogans de l'époque affectent la vie socio-économique d'aujourd'hui.

...