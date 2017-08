Comment le fisc belge va-t-il faire payer Google?

Ce sont les années 2014 et 2015 qui sont passées au crible. Comme plusieurs autres pays européens, la Belgique semble considérer que les revenus déclarés par le moteur de recherche ne correspondent pas à la réalité du terrain. Avec pour conséquence que la firme devrait payer plus d'impôts qu'elle ne le fait réellement. En 2014, elle s'est acquittée de 583.000 euros et en 2015, de 780.000 euros. Une situation qui ne plaît guère au fisc. Lequel, d'après nos confrères du Soir, procède à un contrôle... sans toutefois donner plus de précision sur ...