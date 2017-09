Comment la voix va bouleverser nos courses

Amazon n'a pas perdu de temps. Alors que la firme de Jeff Bezos vient de racheter la chaîne de magasins bio Whole Foods Market aux Etats-Unis, elle y commercialise déjà son enceinte connectée Echo, qui permet de passer commande par la voix via Alexa, son assistant vocal que l'on ne présente plus. L'objectif du géant de Seattle est simple : il s'agit d'en faire l'assistant vocal universel, en réponse aux services des autres géants du Net. Il y a Siri, l'assistant vocal d'Apple ; Google Assistant, celui de Google ; et puis Cortona, de Microsoft, avec lequel Alexa sera bientôt compatible suite à un partenariat entre les deux groupes annoncé fin août.

...