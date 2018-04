Comment la province de Namur souhaite attirer davantage les entreprises

Capitale de la Wallonie et siège du parlement wallon, Namur est située à peine à une soixantaine de kilomètres de Bruxelles et semble cependant lointaine. Idéalement lovée au coeur de la Région wallonne, elle entend profiter de sa localisation et développer dans les années qui viennent le tourisme d'affaires en complément du tourisme d'agrément. Non seulement au pied de sa citadelle mais également dans le reste de la province. Pour ce faire, elle s'appuie sur Namur Congrès, fer de lance de la Fédération du tourisme de la Province de Namur, qui vient de célébrer son dixième anniversaire. Cette cellule coordonne ses actions autour de trois missions principales. D'abord, en structurant le secteur du tourisme d'affaires par le regroupement de quelque 140 opérateurs spécialisés (centres de conférences, lieux événementiels, hôtels 4 et 3 étoiles, professionnels de l' incentive). Ensuite, en facilitant l'organisation d'événements d'entreprises en tant qu'interface entre l'offre et la demande. Enfin, en promouvant la province en tant que destination MICE ( Meeting, Incentives, Conventions, Exhibitions) grâce à une présence dans différents salons spécialisés en Belgique et à l'étranger.

