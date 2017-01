Coca-Cola poursuivi pour avoir minimisé les effets néfastes du sucre

En plus de vendre des sodas, Coca-Cola vendrait-il aussi du doute ? L'ONG californienne Praxi Project le pense. Elle vient d'attaquer en justice la firme d'Atlanta ainsi que l'American Beverage Association, qui représente l'industrie des boissons gazeuses aux Etats-Unis. Soutenue par le Center for Science in the Public Interest (partenaire du Bureau européen des unions de consommateurs, Ndlr), elle reproche à Coca-Cola de minimiser les effets néfastes de ses produits sur la santé. Comment ? En dissimulant les études dérangeantes et en finançant des tra...