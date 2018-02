Coca-Cola et la Belgique, une histoire qui dure depuis 90 ans (en images)

Aujourd'hui, l'histoire entre Coca-Cola et la Belgique, c'est une histoire de neuf décennies, on pourrait presque les qualifier de "vieux couple". Mais un couple qui dure et qui entend bien continuer sa route commune.

Une histoire qui n'est pas toujours connue du grand public, pourtant les chiffres sont éloquents. Ainsi, en 90 ans, la S.A. belge Coca-Cola est passée d'un produit (le Coca-Cola) à une gamme de 17 marques déclinées chacune en plusieurs produits. Le siège social de la marque à Anderlecht est aussi le 2e plus grand centre de recherche et développement de Coca-Cola au monde.

Pour célébrer cet anniversaire, Coca-Cola ouvre ses portes durant trois week-ends et propose au public une exposition interactive "90 ans de Coca-Cola, une histoire d'amour belge". L'occasion d'apprendre que 80% des produits Coca-Cola vendus en Europe de l'Ouest sont "nés" en Belgique, comme la boisson énergisante Nalu qui est 100% "de chez nous" car développée à Anderlecht et produite à Gand. De découvrir des témoignages des travailleurs actuels mais aussi des employés plus anciens, ou de " visiter " la chaîne de production grâce à des lunettes de réalité virtuelle.

Inscription pour la visite de l'exposition interactive "90 ans de Coca-Cola, une histoire d'amour belge"

• Samedi 24 et dimanche 25 février de 10 à 17 heures: https://www.facebook.com/events/138752946926975/

• Samedi 3 et dimanche 4 mars de 10 à 17 heures: https://www.facebook.com/events/338295796655754/

• Samedi 10 et dimanche 11 mars de 10 à 17 heures: https://www.facebook.com/events/929238137235790/