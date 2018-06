Classement des meilleurs aéroports: "le système aérien belge a un besoin urgent de refonte"

Un détrônement dans ce nouveau, et 6e classement annuel des compagnies aériennes, établi par AirHelp, leader mondial d'indemnisation aérienne : Qatar Airways vient ravir la première place à Singapore Airlines, faisant même chuter cette dernière à la 4e place. Les 2e et 3e places sont respectivement occupées par Lufthansa et Etihad Airways.

Ce revirement de situation a été rendu possible grâce à une nette amélioration de la ponctualité et du traitement des réclamations opérée par la compagnie arienne qatari.

"Le classement AirHelp Score 2018 montre que lorsque la concurrence se durcit entre les compagnies aériennes, ceux qui mettent la satisfaction des passagers en premier seront les gagnants à long terme. Pendant trop longtemps, les compagnies aériennes se sont concentrées sur la réduction des coûts sans tenir compte de leurs clients. Nous sommes ravis de voir un changement positif chez un grand nombre de compagnies aériennes qui placent désormais les passagers au premier plan et qui, lorsque les choses tournent mal, se responsabilisent en accordant rapidement les réclamations légitimes", a déclaré le PDG et cofondateur d'AirHelp, Henrik Zillmer.

Le bas du classement est occupé par Air Mauritius, Easyjet, Pakistan International Airlines, Royal Jordanian Airlines et WOW Air.

Belgique ? Peut mieux faire !

Si Brussels Airlines se situe vers la moitié inférieure des 72 compagnies aériennes qui ont été passées au crible en 2018, avec une 48e position, les aéroports belges sont à la traine...

Selon AirHelp Score, nos aéroports peuvent eux réaliser une marge de progression importante s'ils s'en donnent la peine. En effet, l'aéroport belge qui obtient la meilleure note est celui de Charleroi, qui pointe à la 95e place sur les 141 aéroports notés. Brussels National, quant à lui, se classe 102e... En cause, les annulations fréquentes, le nombre de vols surbookés, voire même d'un "mauvais traitement constant des passagers français" selon AirHelp.

Le Top 3 de ce classement des aéroports est occupé par l'Aéroport international Hamad, l'Aéroport International d'Athènes et l'Aéroport International de Tokyo Haneda quant à la satisfaction des clients.