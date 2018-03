Chiffre d'affaires et base clients en hausse pour Proximus

Ce dernier a également enregistré un EBITDA domestique en progression de 2%, à 1,680 milliard d'euros, l'EBITDA sous-jacent du groupe progressant pour sa part de 1,5% à 1,823 milliard d'euros pour un chiffre d'affaires sous-jacent de 5,778 milliards.

Proximus a par ailleurs vu sa base clients progresser durant l'année écoulée, le nombre de clients TV uniques ayant augmenté de 71.000 nouveaux abonnés (+4,8%), à 1.560.000. Le nombre total d'abonnés à l'internet fixe a quant à lui enregistré une hausse de 3,3%, à 1.983.000 abonnés à la fin 2017. Par contre, la base totale de clients mobiles a reculé de 0,6% en glissement annuel, à 6.050.000, plombée par la chute du prépayé (+145.000 Mobile Postpaid Voice, -225.000 Mobile Prepaid et +41.000 cartes Machine-to-Machine). Proximus comptabilisait par ailleurs 2.624.000 lignes à la fin de l'année dernière, soit une diminution de 2,4% sur un an.

"Sur un marché de plus en plus concurrentiel, nous avons continué à faire croître notre base clients", s'est réjouie Dominique Leroy, le CEO de l'opérateur. "En 2018, nous continuerons à transformer Proximus en une organisation plus agile et plus orientée client, en poursuivant nos efforts d'efficacité et de simplification afin de continuer à réduire structurellement nos coûts et devenir une entreprise digitale. Nous soutiendrons ainsi notre trajectoire de croissance en termes d'EBITDA", a-t-elle ajouté.

Pour l'année en cours, Proximus mise sur un EBITDA du groupe en légère croissance et sur un chiffre d'affaires domestique "plus ou moins stable" par rapport à 2017.

Dans ce contexte, l'opérateur distribuera un dividende brut de 1,50 euro par action.