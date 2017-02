Chiesi, l'entreprise familiale qui résiste aux multinationales de la pharma

L'inauguration de ses nouveaux locaux à Diegem a été l'occasion pour la direction de Chiesi de visiter son site belge. L'entreprise familiale n'est arrivée dans notre pays qu'il y a six ans. " Au départ, le marché belge nous semblait moins intéressant et nous avions choisi de travailler avec un distributeur local. Mais comme des collaborateurs propres sont toujours de meilleurs ambassadeurs des valeurs et de la philosophie d'une entreprise, nous avons fini par développer une organisation propre ici. La présence de nombreux centres décisionnaires européens à Bruxelles n'est pas non plus étrangère à cette démarche ", explique Alessandro Chiesi, head Europe region et digne représentant de la troisième génération de la famille à la tête de l'entreprise italienne.

