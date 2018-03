"Cherche bilingues désespérément" : être "tweetalig", le graal des employeurs

D'un côté, la Flandre manque de main-d'oeuvre. De l'autre, le chômage en Wallonie s'élève à plus de 13 %. Geen probleem, la solution semble toute trouvée : les ministres de l'Emploi flamand et wallon Philippe Muyters (N-VA) et Pierre-Yves Jeholet (MR) ont signé un accord début février pour faire venir 2.500 travailleurs wallons par an en Flandre. Il n'y a plus qu'à... !

