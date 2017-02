"Chaque mois, 878 nouveaux indépendants se lancent"

Dans la catégorie "indépendant à titre principal", les chiffres ont augmenté de 18.445 unités, ou 2,66%, en un peu plus d'un an et demi. "Cela signifie que, chaque mois, ce sont en moyenne 878 nouveaux indépendants qui se lancent", souligne le ministre. Au troisième trimestre 2016, 1.051 nouveaux indépendants ont été enregistrés en moyenne par mois.

Le total des cotisations sociales encaissées pour l'année 2016 est également connu: 4,08 milliards d'euros, soit une progression de 3,7% par rapport à l'année 2015 et un bonus de 150 millions d'euros pour l'Etat par rapport à ses prévisions de juin dernier, écrit Sudpresse.