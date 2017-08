Ces distributeurs français qui délocalisent leurs achats en Belgique

C'est une petite phrase postée la semaine dernière sur son blog par le patron de Nestlé France qui a, semble-t-il, délié les langues. "Que penser ainsi de la création de la grande centrale d'achat Eurelec Trading à Bruxelles, au travers de laquelle un distributeur français négocie, commande, fait livrer et facture depuis la Belgique des produits français à destination d'entrepôts français, de magasins français, pour des consommateurs français, tout en s'affranchissant des contraintes du droit et de la fiscalité française?", écrit Richard Girardot. Et l'industriel de poursuivre: "La manoeuvre est habile pour acheter à des prix toujours plus bas. Elle est injuste pour tous ceux qui respectent le droit et en assument le coût. Elle est indigne si elle pousse ceux qui ne peuvent pas répondre aux injonctions de baisse de prix permanente à aller s'approvisionner au moins cher, au risque d'acheter des produits issus de pratiques peu scrupuleuses."

...