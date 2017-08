Ceconomy, la maison mère de Media Markt, entre au capital de Fnac-Vanden Borre

Manger ou être mangé ! Alors que la Fnac a récemment englouti le spécialiste de l'électro Darty (Vanden Borre en Belgique), le nouveau groupe fusionné est en passe d'être à son tour dévoré par l'allemand Ceconomy, propriétaire des enseignes Media Markt et Saturn. Issu de la scission du géant germanique de la distribution Metro, qui a récemment décidé d'éclater ses activités alimentaires (Makro, Metro, etc.) et électroniques, ce dernier va en effet racheter pour 452 millions d'euros à la famille française Pinault sa participation de 24,3 % dans Fnac Darty. Une participation certes minoritaire, mais qui fait désormais de Ceconomy l'actionnaire de référence du groupe français. Son deuxième actionnaire, le groupe Vivendi, possède 11 % du capital, le reste étant très fragmenté entre le public et des fonds d'investissement.

...