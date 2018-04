Ce Belge a ouvert quatre brasseries aux USA: "Des boulets plus liégeois qu'à Liège"

Pur économiste, Jean-François Flechet n'a jamais suivi un cours de management et n'a jamais eu l'intention de se lancer dans la restauration. Aujourd'hui, le Belge est à la tête de quatre restaurants estampillés "Taste of Belgium" en Ohio et emploie 280 personnes.