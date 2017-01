Caterpillar rejette l'alternative des cadres pour maintenir de l'emploi

Selon la direction, l'analyse qui a été faite de la proposition a révélé que celle-ci ne permettait pas de rencontrer les objectifs en termes de surfaces de production et qu'elle sous-entendait une vulnérabilité plus grande pour les deux sites (Gosselies et Grenoble) qu'elle impactait.

Mi-janvier, quelques cadres de l'entreprise avaient présenté au groupe une alternative à la fermeture complète du site de Gosselies. Ils proposaient d'y maintenir une activité d'assemblage de chargeuses sur pneus susceptible d'occuper quelque 400 personnes.

Selon la porte-parole du site, le groupe a analysé la proposition à trois niveaux. Le premier a validé les chiffres et les hypothèses reprises dans la proposition. A un second niveau, le groupe s'est intéressé à son objectif global de réduction des coûts fixes et des surfaces de production.

"Pour les surfaces de production, les résultats en cas de mise en oeuvre de l'alternative n'auraient pas été aussi bons que ceux attendus en cas de fermeture", a indiqué la porte-parole. A un troisième niveau d'analyse, le groupe a conclu également que les sites de Gosselies et de Grenoble auraient été plus vulnérables en cas d'application de l'alternative. La fermeture du site de Gosselies devrait en effet permettre au site de Grenoble de récupérer l'activité d'assemblage.

Les syndicats déçus

Les syndicats de l'entreprise ont exprimé leurs regrets après le rejet par le groupe de l'alternative présentée par les cadres de l'entreprise. Ils ont toutefois convenu qu'ils s'attendaient dans une certaine mesure à cette réponse de la part des responsables du groupe.

"La proposition des cadres est financièrement viable et techniquement faisable. Caterpillar a validé l'approche et les chiffres présentés. Si le groupe a rejeté la proposition, c'est pour des raisons uniquement stratégiques", a indiqué Cathy Verhaeghe, déléguée principale Setca.

"Les indicateurs que nous avions reçus présageaient de la réponse négative du groupe. En estimant que l'alternative des cadres posait un problème en termes de réduction de la surface de production du groupe, celui-ci ferme la porte à tout maintien d'activité à Gosselies", a souligné pour sa part Emmanuel Chemello, permanent CSC. Selon ce dernier, les travailleurs et les syndicats vont désormais devoir se tourner progressivement vers la négociation des conditions de départ, liée à la phase 2 de la procédure Renault.