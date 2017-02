Caterpillar: les syndicats travaillent à la bonne compréhension du pré-accord

Au cours des deux derniers jours, les syndicats ont constaté que des montants erronés correspondant à des primes de départ circulaient dans les ateliers. Au-delà d'un socle de base, celles-ci sont composées de différentes primes liées à l'âge et à l'ancienneté.

Pour se donner le temps d'adresser le document au plus grand nombre d'ouvriers et pour éviter d'éveiller des suspicions liées à toute précipitation, les syndicats ont décidé par ailleurs de reporter de quelques jours la tenue du référendum sur le pré-accord. Mardi soir, aucune date n'avait encore été officiellement arrêtée, selon différents syndicalistes. Selon le rythme de négociations entre direction et syndicats employés, ouvriers et employés pourraient même être appelés à se prononcer au même moment sur leur pré-accord respectif, après le week-end selon toute vraisemblance.