Cartel: Volkswagen, Daimler et BMW ont-ils tenu des réunions secrètes?

Le secteur automobile retient son souffle. La Commission européenne va- t-elle lancer une enquête pour cartel à l'encontre de BMW, Daimler et du groupe Volkswagen (dont Porsche) ? Selon l'hebdomadaire, ces trois groupes auraient tenu des réunions secrètes depuis plus de 10 ans, sur les technologies, les coûts, les équipements, les fournisseurs et les dispositifs antipollution. Ils se seraient notamment entendus sur les réservoirs d'AdBlue. Equipant de plus en plus d'autos, ce liquide composé d'urée sert...