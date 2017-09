Carrefour remanie en profondeur sa direction

"La constitution de cette équipe est une étape importante qui permettra un meilleur pilotage du groupe", a expliqué Carrefour dans un communiqué. "Cette nouvelle équipe aura pour première tâche la définition et la mise en oeuvre du plan de transformation du groupe."

Composée de 14 membres, issus du groupe comme venus de l'extérieur, cette nouvelle direction prendra ses fonctions le 2 octobre, soit un peu plus de deux mois après l'arrivée cet été de M. Bompard à la tête du groupe, après plusieurs années passées à diriger la Fnac.

L'actuel CEO de Carrefour Belgium, François-Melchior de Polignac, lui, quittera le pays mais pas le groupe. "Il exercera une nouvelle fonction au sein de Carrefour", a affirmé un porte-parole de l'entreprise sans en dire davantage.

Dans le détail, Guillaume de Colonges, qui était jusqu'à présent directeur exécutif pour la Pologne, a été nommé directeur exécutif Europe du Nord et de l'Est (Belgique, Pologne et Roumanie). Dans ce cadre, il assurera directement la direction opérationnelle de Carrefour Belgique.

Âgé de 48 ans, Guillaume de Colonges a une formation universitaire en économie et a suivi un programme avancé en management à Harvard Business School aux Etats-Unis. L'homme a débuté sa carrière comme chef de rayon au Carrefour d'Anglet en 1992 avant d'occuper différents postes opérationnels dans les hypermarchés en France et en Pologne. Il a ensuite acquis une expérience fonctionnelle en tant que directeur commercial puis comme directeur d'exploitation des supermarchés et hypermarchés en Turquie et à Taiwan entre 2000 et 2008. Il a ensuite été directeur général de Carrefour en Malaisie puis à Singapour en 2009 et enfin en Turquie en 2011. Depuis 2014, Guillaume de Colonges était directeur exécutif Pologne.

Ont également été nommés Pascal Clouzard (France), Thierry Garnier (Asie), Noël Prioux (Amérique Latine) et Eric Urzan (Europe du Sud).

Le profil de la nouvelle direction correspond largement aux objectifs annoncés à l'époque par M. Bompard: "l'accélération de la transformation digitale, la refondation des hypermarchés notamment en France, la simplification des organisations, mais aussi l'augmentation des profits", a enfin souligné le groupe.