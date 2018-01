Carrefour: 27 magasins fermés en Wallonie et à Bruxelles

Les sept magasins du Hainaut restent fermés, tout comme cinq hypermarchés à Bruxelles, trois magasins du Brabant wallon et six à Liège. Le magasin de Tomberg, à Woluwe-Saint-Lambert, ne restera cependant fermé que quelques heures par solidarité.

En Flandre, l'hypermarché de Genk est lui aussi fermé.

Ces fermetures ont été décidées à la suite des assemblées de personnel vendredi matin mais d'autres magasins pourraient encore décider de suivre le mouvement.

Plusieurs magasins en grève ce vendredi devraient poursuivre le mouvement ce week-end. Le SETCa Charleroi a déjà annoncé que les magasins Carrefour de Bomerée et Gosselies resteront fermés ce week-end.

Aucune rencontre n'est encore prévue entre les syndicats et des responsables politiques ce vendredi, précise Myriam Delmée, vice-présidente du SETCa. "Nous lisons dans la presse qu'ils doivent nous recevoir, mais il faudrait d'abord le confirmer aux représentants du personnel", indique-t-elle.

"Les autorités ne feront rien"

"Nous serons certainement dans ce mouvement d'émotion jusqu'à la fin du week-end", a pour sa part indiqué Delphine Latawiec, secrétaire nationale de la CNE, sur les ondes de Bel RTL. "On fera le point lundi", a-t-elle ajouté en assurant par ailleurs "ne rien attendre des autorités publiques".

"Elles ne feront rien. Ces pleurs que l'on entend aujourd'hui, c'est une hypocrisie complète. Si un gouvernement veut agir, c'est par la législation qu'il met en place. On ne peut pas voter début janvier une loi sur les flexi-jobs dans le commerce et pleurer quand il y a des pertes d'emploi trois semaines plus tard", a dénoncé la représentante du syndicat chrétien.

"Pour le moment, c'est le client qui est touché"

Jeudi, la direction de Carrefour a annoncé, lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire, un plan de restructuration qui pourrait toucher jusqu'à 1.233 travailleurs, dont 1.053 personnes dans les hypermarchés et 180 au siège central. Les hypermarchés Belle Île à Liège et celui de Genk (Limbourg) devraient par ailleurs fermer tandis que d'autres passeraient d'hyper en market ou verraient leur surface réduite.

"Nous nous rendons compte que la communication d'hier (jeudi) a fait mal. Nous devons laisser la place à l'émotion", a admis un porte-parole du groupe. "Pour le moment, c'est le client qui est touché car il se trouve devant des portes fermées", ce qui l'oblige à trouver une alternative. Les commandes en ligne ont ainsi connu un pic hier.

Le gouvernement fédéral ne participera à la réunion de crise des ministres de l'emploi

Le gouvernement fédéral a choisi de ne pas prendre part à ce stade à la réunion des ministres de l'Emploi et de la Formation à laquelle le ministre bruxellois de l'Emploi Didier Gosuin (DeFI) a convié ses collègues, sur le temps de midi, a indiqué en matinée le ministre bruxellois.

Au stade actuel, le rôle des syndicats est fondamental, puisque ce sont eux qui posent les premières questions lors de la phase d'information. Une réunion sera très prochainement organisée avec la direction, a-t-il dit interrogé en fin de matinée par plusieurs députés régionaux réunis en séance plénière.

Le ministre bruxellois de l'Emploi est à l'initiative de la réunion interministérielle de vendredi midi car c'est la Région-capitale qui abrite le siège central de l'entreprise multinationale.

Jeudi, tout en annonçant la perspective de la perte de 1.233 emplois, la direction de Carrefour ne parlait pas encore de plan de restructuration, mais de transformation. Depuis vendredi, elle a toutefois changé son fusil d'épaule, a relevé M. Gosuin à une heure de la réunion.

"Au stade actuel, soit le plan de restructuration de l'entreprise ne va pas jusqu'au bout comme naguère chez Fortis et il n'y aura pas de nécessité pour les pouvoirs publics d'intervenir. Dans le cas contraire, il y a lieu de tout faire pour faire diminuer les chiffres des pertes d'emplois. Cela mène parfois à des baisses de 30, 40, voire 50% de baisse", a commenté M. Gosuin, interrogé depuis les bancs de quasi l'ensemble des groupes politiques du parlement régional.

Pour le ministre, il est "heureux qu'il y ait des syndicats car ce sont eux qui posent les questions durant la phase d'information. "Je crois encore à leur rôle pour diminuer l'impact de ce type de plan. Chez Axa, leur action a permis de trouver un accord prévoyant le reclassement de l'ensemble des travailleurs", a-t-il souligné.

"Le lieu économique est souvent présenté comme celui de toutes les bonnes stratégies. On voit bien ici que ce n'est pas le cas", a-t-il conclu.

Charles Michel rencontre les syndicats à 16h30

Le Premier ministre Charles Michel rencontrera les syndicats du groupe Carrefour à 16h30 en compagnie des ministres de l'Emploi, Kris Peeters, des Affaires sociales, Maggie De Block, et des Finances, Johan Van Overtveldt, a-t-on appris au cabinet du Premier ministre. La rencontre se déroulera au Lambermont.

M. Michel s'est par ailleurs entretenu par téléphone avec la direction du groupe jeudi après-midi. Elle sera également reçue cet après-midi.

Une décision dictée par de pures considérations financières

"Une fois de plus, la décision du groupe Carrefour est dictée par de pures considérations financières sans égard pour les personnes, alors que c'est un plan stratégique défaillant qui conduit au drame actuel", relève encore ce matin la fédération de Liège du Parti socialiste.

"La Fédération liégeoise du Parti socialiste a appris avec colère et consternation la décision du groupe international Carrefour de fermer l'hypermarché de Belle ­Île", selon un communiqué du PS.

"Quant au gouvernement de Charles Michel, il lui est difficile d'entonner son refrain préféré 'jobs, jobs, jobs' car c'est bien sa politique de rétrécissement de la couverture sociale et de flexibilité généralisée qui a créé les conditions d'une violence sociale dont il feint aujourd'hui de s'émouvoir."