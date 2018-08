Canicule: la société Regus ouvre ses "business lounges" aux étudiants en seconde sess'

"Dès aujourd'hui/lundi et ce jusqu'au 31 août, les étudiants pourront accéder aux business lounges afin de bénéficier d'un environnement calme et professionnel pour leur blocus. Les quelque 30 centres sont tous équipés d'air conditionné et du wifi.

Les étudiants pourront également se désaltérer gratuitement: eau, thé et café seront mis à leur disposition.

Les centres seront accessibles tous les jours de la semaine de 9h00 à 17h00", indique Regus dans un communiqué. L'offre est valable sous réserve des postes disponibles.

De plus, si l'accès aux business lounges est proposé à titre gratuit, tous les services complémentaires seront, le cas échéant, facturés. Regus, qui entend ainsi faire découvrir ses "infrastructures de travail flexibles", dispose en Belgique d'un réseau de 37 localisations.