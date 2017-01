Ca roule pour Villo!

Avec une progression de 4,6% du nombre de trajets effectués par rapport à 2015, Villo compte plus de 40.000 abonnés longue durée (soit une progression de 7,3%) et a enregistré près de 70.000 tickets courte durée (1 à 7 jours) sur l'année écoulée, précise la société.

Le réseau Villo compte près de 360 stations réparties dans toutes les communes bruxelloises. "Pour 2016, on estime à plus de 7,5 millions de kilomètres la distance parcourue par tous les usagers du vélo en libre-service", ajoute le communiqué. "Si nous prenons comme référence une voiture émettant 127 grammes de CO2 au kilomètre, Villo a ainsi réduit l'empreinte carbone de plus de 950 tonnes de CO2".