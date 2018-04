Brussels Airport: une navette autoroulante dès 2020

C'est le constructeur néerlandais 2GetThere qui fabriquera le premier bus électrique et autoroulant pour l'aéroport national de Zaventem. Le véhicule devrait être testé à l'aéroport début 2020 et pouvoir emmener des passagers à partir de 2021, a appris Belga auprès de De Lijn et Brussels Airport, qui se partagent les coûts du projet.