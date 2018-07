Brussels Airlines: nombre de passagers et taux d'occupation en hausse en juin

La plus forte croissance a été enregistrée sur le réseau africain (+25,2%) "grâce à de nouvelles destinations de vacances en Afrique du Nord et ce en étroite coopération avec Thomas Cook, Neckermann et Pegase", précise la compagnie aérienne dans un communiqué.

La hausse atteint 14,9% sur les vols nord-américains, 7,6% sur le réseau européen et 2% pour le Moyen-Orient. En revanche, le nombre de passagers voyageant avec Brussels Airlines vers l'Asie a diminué de 5,6%, en raison de la baisse de l'offre de vols.

La compagnie aérienne a vu son taux d'occupation passer de 79,7% en juin 2017 à 81,8% en juin 2018.