Brussels Airlines: malgré plus de 550 vols annulés, augmentation du nombre de passagers en mai

Plus de 50.000 personnes avaient été touchées par les deux jours de grève du 14 et du 16 mai. Chaque fois, trois quarts des vols avaient dû être annulés. Les négociations entre direction et syndicats se sont depuis lors poursuivies et les pilotes pourraient décider ce lundi d'organiser de nouvelles actions dans les semaines à venir ou bien de poursuivre les discussions.

Sur le réseau européen, la compagnie aérienne a enregistré une croissance de 4,8% du nombre de ses passagers, tandis que le nombre de voyageurs sur les vols nord-américains a augmenté de 1,3%, détaille la compagnie aérienne. La plus forte augmentation a été enregistrée sur le réseau africain (+14,1%) tandis que le réseau asiatique est, lui, en recul (-13,2%), "en raison de la baisse de l'offre de vols". Il y a en effet eu quatre vols de moins en direction de Mumbai en mai 2018 par rapport à 2017. Les performances du mois de mai s'expliquent entre autres par le remplacement des derniers jets AVRO (100 sièges) par des Airbus ayant une plus grande capacité (180 sièges) mais aussi par un taux d'occupation qui est passé de 76,5% à 80,3%. Brussels Airlines se félicite de pouvoir continuer à proposer des tarifs compétitifs mais "la pression sur les prix des billets d'avion reste très élevée", prévient-elle.