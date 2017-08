Brussels Airlines cherche des "idées folles" pour son 5e avion-icône

Le concours, qui prend fin le 31 août, requiert la créativité des participants, recherchant "de nouvelles idées aussi folles que surprenantes pour mettre la Belgique sur le devant de la scène" et succéder ainsi aux précédents Rackham (Tintin), Magritte, Trident (Diables rouges) et Amare (Tomorrowland).

Sur son site internet, la compagnie propose de télécharger un contour d'avion vierge et d'y apposer son croquis ou d'exposer son idée par écrit. Ensuite, un jury "composé de Belges de renom" présélectionnera dix idées. Deux finalistes seront enfin sélectionnés et présentés sur Facebook, en septembre, afin de remporter le plus de votes possible.

Parmi les projets déjà transmis à Brussels Airlines figuraient jeudi matin des avions décorés d'Adolphe Sax, de frites, de Schtroumpfs ou encore de l'hôtesse de l'air Natacha, héroïne de bande dessinée.