Brussels Airlines ajoute Kiev et Wroclaw à ses destinations

Elle reliera quatre fois par semaine Brussels Airport à Kiev à partir du 19 octobre. Le premier vol à destination de Wroclaw décollera lui le 29 octobre et la ville polonaise sera desservie trois fois par semaine.

Les deux villes sont des destinations de loisirs et d'affaires pour la compagnie aérienne, ajoute Brussels Airlines. La capitale de l'Ukraine est notamment un important centre industriel, scientifique, éducatif et culturel de l'Europe de l'Est.

Plus grande ville de l'ouest de la Pologne, Wroclaw porte elle les traces de la domination tchèque, allemande et polonaise. La ville a reçu en 2016 le titre de "Capitale culturelle de l'Europe".