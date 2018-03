Brique, tennis... Comment Laurent Minguet (EVS) diversifie ses investissements

On le sait, depuis plusieurs années déjà, Laurent Minguet s'intéresse de près à tout ce qui touche au développement durable. Figure emblématique de l'entreprise audiovisuelle EVS qu'il a quittée en 2010, l'entrepreneur liégeois est à travers sa société Invest Minguet Gestion (IMG) principalement actif dans le secteur des énergies renouvelables. L'homme d'affaires a notamment bâti un éco-hôtel au Sénégal et il s'est lancé dans la construction de dirigeables-drones, transporteurs de fret gonflés à l'hydrogène, sous le nom Flywin. Séduit par l'" électro-mobilité ", Laurent Minguet a également racheté voici deux ans la société Green Propulsion spécialisée dans le développement de moteurs hybrides. Une société avec laquelle il rêve d'ailleurs de relancer Imperia, célèbre marque automobile fondée à Liège en 1904, laquelle avait disparu en 1958 avant de renaître 50 ans plus tard avec un projet de roadster à moteur hybride, mais qui n'a finalement construit que deux prototypes. Enfin, le créateur d'EVS et ancien manager de l'Année de Trends-Tendances soutient divers projets de construction ou de service de voitures électriques en Belgique, comme par exemple Tesla Experience.

...