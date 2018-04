Bpost veut supprimer des centaines d'emplois d'ici 2020

Bpost a ainsi annoncé son intention de sous-traiter intégralement les activités de nettoyage et de restauration en 2020. Ces services emploient environ 350 personnes. Bpost entend toutefois limiter au maximum l'impact sur l'emploi de cette externalisation, en insistant dans le futur appel d'offre sur le recours au plus grand nombre possible de travailleurs.

En outre, l'emploi pourrait diminuer de 90 à maximum 130 équivalents temps plein au sein des contact centers, Bpost justifiant la mesure par un recours à l'avenir à de nouvelles technologies, lesquelles entraîneront "une réduction du nombre de contacts nécessitant l'intervention d'un collaborateur". Ces changements sont liés avec la croissance soutenue du marché des paquets (+28% l'an dernier), dont les clients souhaitent recevoir leur colis le plus rapidement possible et posent de nombreuses questions à ce propos.

Enfin, Bpost veut limiter la durée d'encadrement des travailleurs contractuels par le "job mobility center", une sorte de cellule de reconversion et de reclassement interne à l'entreprise publique. L'ampleur de cette limitation fera l'objet d'une négociation avec les syndicats. Actuellement, une trentaine de personnes sont accompagnées par cette cellule mais leur nombre risque d'augmenter avec les mesures annoncés ce jeudi par la direction.

Une porte-parole de Bpost a confirmé les intentions de l'entreprise postale mais souligne que la direction va maintenant se mettre autour de la table avec les représentants du personnel, "pour discuter d'un plan social". La porte-parole souligne que Bpost est une entreprise en pleine transformation, "avec une forte baisse du courrier postal et une forte croissance du nombre de colis". "Si nous voulons garantir l'emploi à l'avenir, nous devons agir maintenant".

Dans une communication interne au personnel, Bpost évoque des mesures "pas faciles à prendre" mais "nécessaires pour l'avenir" de l'entreprise à long terme.

De source syndicale, on affirme par ailleurs que la direction a lancé la concertation visant à supprimer le service de collecte du samedi.

Une première réunion entre direction et syndicats serait prévue jeudi prochain.