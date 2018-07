Bpost fait marche arrière sur l'enlèvement des paquets le samedi

Plusieurs journaux avaient annoncé mardi que Bpost allait mettre un terme à l'enlèvement des colis pendant le week-end. Cette décision en avait étonné plus d'un vu l'importance du marché des paquets, un des rares vecteurs de croissance susceptible de compenser les importantes pertes de revenus de la distribution du courrier traditionnel. La décision avait été prise pour "maintenir la rentabilité", avait expliqué dans la presse une porte-parole de l'entreprise.

"Près de 100% des colis sont de toute façon livrés un jour de semaine. Et pour les grandes entreprises qui ne passent pas par un bureau de poste, rien ne change." Mais il n'en sera finalement rien puisque Bpost a reconsidéré la question et a décidé de faire marche arrière. "A l'occasion des informations parues dans la presse ces derniers jours, Bpost confirme qu'à l'avenir elle ne changera rien à la manière de travailler pour enlever les paquets le samedi dans les 1.208 bureaux de poste et points poste ouverts ce jour-là", indique l'entreprise dans un communiqué qui se résume à cette seule phrase. "Plusieurs éléments ont joué", se contente-t-on d'expliquer chez Bpost.

La perspective de voir l'entreprise postale renoncer à l'enlèvement des colis pendant le week-end avait particulièrement déplu au Syndicat neutre pour indépendants (SNI), qui avait estimé "lamentable qu'un acteur dont l'État belge est à moitié propriétaire prenne une telle décision". Ce dernier s'est d'ailleurs empressé de saluer le revirement de Bpost.