Bpost et DHL collaborent pour les achats en ligne transfrontaliers

DHL Parcel et bpost vont collaborer sous la bannière "Les livreurs du Benelux" afin de favoriser les achats en ligne transfrontaliers et d'en accélérer le traitement pour les consommateurs ainsi que les webshops, annoncent les deux opérateurs mercredi. L'accord englobe les domaines de la livraison, du tri, de la distribution et des retours.