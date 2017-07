Boom des ventes de mobilhomes et autres vans aménagés: à quel public s'adressent-ils ?

Un marché en croissance

Selon Ignace Coudron - le gérant de Vanomobil, qui a des showrooms à Wevelgem, Tremelo et Hoogstraten - le marché belge des motorhomes croît de quelque 10% par an. Il prévoit un léger ralentissement du rythme en 2017. "C'est logique après une croissance aussi énorme", dit-il. Au premier trimestre de cette année, 1.162 motorhomes ont été immatriculés, une hausse de 7,8%. L'évolution positive est un phénomène européen et l'Allemagne connaît la croissance la plus forte. De janvier à mars 2017, 25.881 motorhomes ont été immatriculés en Europe, soit une hausse de 8,1%.

...