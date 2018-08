BlackRock, maître en gestion du risque et du conflit d'intérêts

Dans le second volet de cette série consacrée à BlackRock, " Trends-Tendances " et les journalistes d'Investigate Europe révèlent comment la multinationale américaine est aussi le conseiller préféré des institutions financières, des autorités publiques et des banques centrales. Mais est-il sain que le plus important actionnaire au monde ait accès à autant d'informations financières sensibles ?